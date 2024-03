USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 8

Nell'ottavo episodio di "USA 24 - Verso le presidenziali negli Stati Uniti", format dell'Italpress, Claudio Brachino e Stefano Vaccara commentano i risultati delle primarie in Kansas, Ohio, Arizona, Illinois e Florida. Riflettori puntati soprattutto sull'Ohio, storicamente decisivo per l'esito del voto di novembre. Joe Biden e Donald Trump sono già certi della candidatura, ma non mancano per entrambi i problemi da affrontare.