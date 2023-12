USA 2024: Trump, un “dittatore”per la Casa Bianca? Biden non ha numeri

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - A tre settimane dal primo test delle primarie in Iowa, Donald Trump continua a stracciare nei sondaggi gli altri 4 contendenti repubblicani rimasti che si sono (finora inutilmente) scontrati in un dibattito vinto dal "siciliano" ex governatore del New Jersey Chris Christie. Intanto il presidente Joe Biden negli indici di popolarità fa peggio di tutti i suoi predecessori nel dopoguerra. mgg/mrv (video di Stefano Vaccara)