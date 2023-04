Urso “Governo impegnato per aumento salari con il taglio del cuneo”

Urso “Governo impegnato per aumento salari con il taglio del cuneo”

"Nei prossimi giorni faremo un altro passo nella direzione che ci porterà da qui alla fine della legislatura a tagliare cinque punti di cuneo fiscale per tutti, per aumentare i salari". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una visita al salone del mobile di Milano. xm4/mgg/gsl