Università, Anelli “Tecnologia affianchi docenti, non li sostituisca”

MILANO (ITALPRESS) - “L’auspicio è che la didattica del futuro non sia demandata solo a degli strumenti tecnologici automatizzati. La necessità, che già stiamo sperimentando in modo concreto, è quella di acquisire la capacità di usare questi strumenti nell’ambito di una lezione fatta da una persona umana ad altre persone”. Durante le lezioni, possono essere utili “dei processi automatizzati per attività di puro esercizio o di ripetizione di un’attività didattica svolta guardando le persone negli occhi, capendo quali sono i loro bisogni, cercando di intuirne le capacità e i talenti da sviluppare e le debolezze da confortare”. Così il rettore dell’Università Cattolica di Milano, Franco Anelli, a margine di una conferenza in cui lo scienziato e professore dell’Università di Osaka, Hiroshi Ishiguro, massima autorità in tema di intelligenza artificiale e robotica umanoide, ha condiviso la sua idea di futuro: una società dove esseri umani e robot vivano insieme in maniera simbiotica. “Il professor Ishiguro ci ha dato uno squarcio interessante, stimolante e anche, per qualche aspetto, inquietante, come tutte le incertezze di fronte agli sviluppi vertiginosi dell’intelligenza artificiale e della creazione di robot umanoidi”, ha proseguito Anelli. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la creazione di robot umanoidi, “sono temi rispetto ai quali le università non possono attendere che le cose avvengano. Devono confrontarsi, studiarli ed essere capaci di riversarne precocemente la comprensione nelle attività didattiche per offrire agli studenti conoscenza di questi fenomeni e anche una didattica avanzata, attraverso un uso saggio delle nuove tecnologie”, ha concluso il rettore.(ITALPRESS). xm4/trl/gsl