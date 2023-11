Una cabina di regia per i controlli sull’import del grano duro

ROMA (ITALPRESS) - A partire da metà novembre, con la nuova Cabina di Regia, prenderà il via un piano straordinario di controlli sull’import di grano duro, finalizzato a garantire la qualità e la trasparenza dell’origine di questo fondamentale ingrediente nella produzione alimentare. Ad annunciarlo il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato l’importanza di questa misura per tutelare il prestigio del “Made in Italy” come sinonimo di eccellenza alimentare. Fanno parte della Cabina di Regia i Comandi dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e per la Tutela Forestale e Parchi, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, Agea, Agenzia delle Entrate e l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Masaf, a cui è affidato il ruolo di coordinamento operativo. Per Lollobrigida "questi controlli non devono essere un aggravio per le imprese, ma un ulteriore strumento di garanzia dell'utilizzo di grano italiano, a vantaggio delle persone che acquistano e degli stessi produttori, che vedono così garantito il valore della loro fatica e del loro valore nell'utilizzare una materia prima di origine nazionale". /gtr