LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Il ministro delle Finanze maltese Clyde Caruana ha annunciato che un terzo della compagnia aerea nazionale maltese, KM Malta Airlines, sarà privatizzato come una delle condizioni imposte dalla Commissione Europea che fa parte di un accordo che ha consentito a Malta di creare la nuova compagnia aerea. Secondo quanto riferito, il governo maltese sta cercando un investitore con un coinvolgimento diretto nel settore dell’aviazione, che consentirebbe a KM Malta Airlines di beneficiare delle competenze e delle economie di scala dell’investitore. In un’intervista al Times of Malta, il ministro Caruana ha spiegato che circa “dal 30% al 35%” della compagnia aerea sarà venduto al settore privato. Ha sottolineato che “deve accadere” mentre ha espresso la speranza che ciò avvenga rapidamente. Lo scorso anno KM Malta Airlines ha ottenuto ufficialmente un certificato di operatore aereo e una licenza di operatore aereo dalla direzione dell’aviazione civile maltese, in seguito alla decisione di sostituire Air Malta che era in difficoltà finanziaria. La nuova compagnia aerea ha iniziato le operazioni il 31 marzo 2024 con circa un terzo della forza lavoro di Air Malta. La transizione da Air Malta a KM Malta Airlines è avvenuta dopo decenni di cattiva gestione da parte di Air Malta, culminata con il rifiuto da parte della Commissione Europea di una proposta di pacchetto di aiuti di Stato da 290 milioni di euro per la compagnia aerea. La Commissione ha citato il mancato rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato. Tuttavia, i contribuenti maltesi sono stati lasciati ad assorbire i 356 milioni di euro di perdite accumulate da Air Malta.(ITALPRESS).

Foto: KM Malta Airlines