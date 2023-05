PALERMO (Italpress) – La Missione di Biagio Conte continua, e sono stati completati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del padiglione Ex Aeronautica, alla Missione di Speranza e Carità, a Palermo. La consegna del padiglione di oltre 1200 metri quadrati è avvenuta questa mattina nella sede di Via Decollati, all’interno della Cittadella del Povero, e non è mancato il pensiero (così come un momento di preghiera) rivolto al compianto missionario laico scomparso all’età di 59anni lo scorso 12 gennaio. “Fratello Biagio vive, ci guarda e a lui regaliamo questa nostra iniziativa che gli avevamo promesso. Non ci fermiamo qui. Continueremo a stare vicini alla Fondazione, all’operato di Conte, alla sua memoria. Mesi fa avevo lanciato l’idea di creare una fondazione. Idea che intendo perseguire, spero assieme al comune, alla provincia, agli enti istituzionali, per dare una mano non soltanto nella salvaguardia del nome di Biagio, ma anche per aiutare Don Pino a svolgere questa attività per la quale siamo sempre grati. L’accoglienza è per me un principio assoluto, senza se e senza ma, che va al di là del colore e della provenienza. L’accoglienza è fondamentale e su questo principio governeremo la Sicilia” ha dichiarato il Presidente Renato Schifani che assieme a Don Pino Vitrano, amico fraterno di Conte, ha tagliato il nastro inaugurale.

Costata circa un milione di euro e finanziata dalla Regione con le risorse del Po Fesr 2014/2020, la riqualificazione dell’immobile consentirà al centro di offrire ospitalità a 300 bisognosi, di ottimizzare i consumi energetici e al contempo di ridurre le emissioni di Co2. Recentemente la Regione si è inoltre fatta carico, in accordo con Enel, dei debiti relativi alle forniture elettriche delle varie strutttre della Missione. Inizialmente la cerimonia era stata fissata per lunedì 15 maggio, ma poi rinviata a causa del maltempo.

