BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dai contatti con la presidente del Consiglio italiano e vari ministri ho potuto constatare che l’impegno a rispettare gli obbiettivi e le scadenze è molto serio e sono fiducioso che questo governo sarò in grado di rispettare gli obblighi presi”. Così il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni durante un punto stampa dopo la presentazione del nuovo sistema di rendicontazione delle imprese basato sulla fatturazione elettronica presentato dalla Commissione europea nell’ambito delle operazioni transfrontaliere. “Penso che sia necessario mandare sempre un messaggio di fiducia e credo che i contatti tra la presidente della Commissione e le autorità italiane siano andate in questa direzione” ha poi concluso il commissario.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it