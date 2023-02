Ucraina, Tajani “La Cina convinca la Russia a trattare”

“Noi siamo impegnati per far tutto ciò che è possibile affinché non ci sia una sconfitta dell’Ucraina, ma ci possa essere una difesa dell’indipendenza di questo Paese per poi arrivare a un accordo di pace". Così il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, dopo il Consiglio europeo Affari Esteri, a Bruxelles. xf4/sat/gtr