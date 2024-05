ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022 l’Europa si è posizionata al secondo posto nel mercato consumer dell’Internet of Things (IoT), con un fatturato stimato di circa 20 miliardi di dollari e si prevede che il mercato europeo dell’IoT nel settore consumer crescerà dell’11,8% all’anno, raggiungendo i 49,1 miliardi di dollari entro il 2030. Con l’aumento dell’adozione di dispositivi intelligenti, l’evoluzione tecnologica segnerà il passaggio dal prodotto smart home all’ambiente smart integrato. Il dinamico e promettente mercato europeo non solo vanta alti tassi di penetrazione, ma anche un livello avanzato di cultura digitale, ha evidenziato Archi Xiao, responsabile marketing Europa e Asia di Tuya Smart, società leader nello sviluppo di soluzioni smart grazie a tecnologie avanzate come l’IA e il cloud, che ha sviluppato un sistema di gestione intelligente dell’energia domestica che aiuta i consumatori a risparmiare energia, raggiungendo in tal modo gli obiettivi ESG. Negli ultimi anni, le soluzioni tecnologiche intelligenti non solo hanno trasformato le industrie tradizionali, ma hanno trovato applicazione anche in settori emergenti, tra cui l’energy store e la gestione delle batterie.

Le ultime tendenze nel settore delle smart home solutions sono state presentate dal 17 al 22 maggio durante la “Tuya Innovation Roundtable in Europe”, in collaborazione con i partner italiani Wiby, leader nel settore della domotica presente in Italia con una rete di negozi al dettaglio, e Beghelli, leader europeo nell’illuminazione intelligente. Durante l’evento, Wiby ha mostrato le ultime innovazioni per la casa intelligente. “La collaborazione tra Tuya e aziende globali come Wiby ha favorito la nascita di un ecosistema smart che permette l’interoperabilità dei diversi dispositivi”, ha detto il Ceo, Sofia Ge. “Questa soluzione immersiva e altamente integrata è un fattore chiave che supporta Wiby nel conquistare la fiducia dei consumatori in un mercato competitivo”, ha sottolineato. Anche Beghelli ha presentato soluzioni smart per la casa, come purificatori d’aria e telecamere intelligenti, e ha dimostrato come l’utilizzo della piattaforma di Tuya aiuti a connettere i diversi sistemi, consentendo un’espansione più rapida delle diverse categorie di prodotti. “La collaborazione con Tuya non solo migliora la nostra competitività sul mercato, ma dà anche nuovo slancio allo sviluppo della nostra azienda”, ha commentato Luca Tartarini, Product Marketing Manager di Beghelli. “Le soluzioni smart fornite da Tuya ci hanno permesso di entrare rapidamente nel mercato dell’illuminazione domestica intelligente” e di entrare “in contatto con i fornitori dell’hardware, aiutandoci a espandere la nostra attività e ad effettuare l’aggiornamento in modo più conveniente”. Per Holmes Chen, Vice President of Public Relations di Tuya Smart, “siamo in una fase in cui da un singolo prodotto smart siamo passati a una nuova era che vede l’integrazione della tecnologia nella vita quotidiana. Grazie a un ecosistema intelligente aperto e neutrale, gli sviluppatori possono facilmente completare tutto, dall’ideazione all’implementazione dei dispositivi. Sosteniamo le loro attività e promuoviamo congiuntamente il progresso e l’applicazione diffusa della tecnologia intelligente”.

