Turismo Magazine – 30/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Natale e Capodanno, vince ancora la voglia di viaggiare - Tour operator, il 2023 il primo anno “pieno” post Covid - A Fiumicino Ita apre la lounge Fantasia per bambini non accompagnati - L'Accademia Santa Cecilia vola all'aeroporto Leonardo Da Vinci mgg/mrv