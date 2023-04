Turismo, 16 milioni in partenza per Pasqua e 25 aprile

Sono 16 milioni gli italiani in partenza per Pasqua e il ponte del 25 aprile. Senza contare 2,5 milioni di indecisi, saranno almeno 8 milioni i vacanzieri pasquali, di cui il 60% farà 2 notti fuori casa, ma uno su dieci allungherà anche per tutta la settimana. Questi i risultati dell'indagine condotta dall'Osservatorio sul Turismo di Confcommercio, realizzata da SWG. Destinazioni all'interno della regione di appartenenza per uno su due mentre, della restante metà, 8 viaggeranno altrove ma sempre in Italia e 2 verso l'estero. mrv