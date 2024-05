Turicchi “Ita Airways crede molto nella Sicilia e in Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Per noi è estremamente importante far sentire i clienti a casa offrendo il miglior servizio possibile. Crediamo molto nella Sicilia e in Palermo e stiamo cercando di migliorare la connettività con il resto d'Italia: il mio augurio è che attraverso il lavoro quotidiano quest'azienda possa dimostrare di poter crescere ancora". Così Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, a margine della presentazione di "Ciao", sigla di Customer Information Assistance Office, il nome scelto per il nuovo centro assistenza clienti di Palermo, situato a Palazzo Gamma e inaugurato alla presenza dei vertici dell'azienda, del primo cittadino Roberto Lagalla e dell'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. xd8/vbo/gtr