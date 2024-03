Tumore al seno, Cinieri “Empatia con lo specialista aiuta il percorso”

MILANO (ITALPRESS) - “Lo specialista può essere un punto fermo per la donna che si scopre malata di tumore al seno”. A dirlo Saverio Cinieri, presidente Fondazione Aiom (Associazione Italiana Oncologia Medica), in occasione della celebrazione a Milano per i 30 anni di Europa Donna. f03/fsc/sat/gtr