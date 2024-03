Tumore al seno, a livello europeo si lotta per preservare la fertilità

MILANO (ITALPRESS) - Europa Donna-European Breast Cancer Coalition, movimento che si impegna per aiutare le donne con tumore alla mammella, ha da poco pubblicato un white paper per sottoporre all’attenzione dei decisori politici la problematica della possibile perdita di fertilità per le donne sottoposte a trattamenti contro il cancro al seno: ne ha parlato Marzia Zambon, membro di Europa Donna, European Breast Cancer Coalition presente a Milano per festeggiare i trent’anni del movimento voluto da Umberto Veronesi. f03/fsc/sat/gtr