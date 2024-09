MILANO (ITALPRESS) – Si è conclusa con il Rally di Tindari la zona siciliana (Zona 9) del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, quella dal numero più elevato di partecipanti a testimonianza della passione per i rally e dell’interesse dei tanti piloti locali per l’iniziativa di Pirelli che agevola la loro attività con il montepremi messo in palio. Il 28enne palermitano Marco Pollara, conquistando con la Skoda Fabia la terza vittoria in altrettante gare disputate, oltre ad essersi aggiudicato sia il titolo che i premi che la Pirelli ha messo in palio per la massima categoria delle vetture, le Rally2, è anche il campione assoluto di zona per ACI Sport. Il fenomenale Rosario Cannino (Peugeot 208 R2B) è invece riuscito nella eccezionale impresa – unico a livello nazionale – di vincere la propria classe in tutte le 6 gare del calendario siciliano. Questo nonostante il grande impegno di Jerry Pio Mingoia e Giovanni Barreca che hanno validamente contrastato il 27enne palermitano in tutte le occasioni. Mingoia si è aggiudicato il secondo posto finale nel raggruppamento delle 2RM RC4 lasciandosi per punteggio alle spalle del ventiquattrenne Gaspare Agrò, vincitore della classe Rally4 dopo una serrata battaglia con Ernesto Riolo. Il raggruppamento 2RM RC5 ha visto il successo del 23enne Emanuele G. La Torre (Renault Clio Rally5), che però a Tindari ha debuttato e vinto nella classe Rally4 con una Peugeot 208. Fra le 2RM Classic decisivo l’ultimo appuntamento di Tindari: successo per il ventottenne Samuele A. F. Cannarella (Peugeot 106 N2) davanti ad altri tre vincitori di classe, nell’ordine: Giuseppe Gianfilippo (Renault Clio S1600), Nazzareno Pellitteri (Renault Clio N3) e Domenico Morreale (Renault Clio A7). Infine per la discriminante dell’età il titolo per le 4RM Base è andato all’esperto agrigentino Agostino Craparo (Mitsubishi Lancer N4).

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

