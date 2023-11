Triumph rinnova la Tiger 900

ROMA (ITALPRESS) - Più potente e tecnologica ma anche più comoda e con consumi ridotti. La nuova gamma Tiger 900 di Triumph è stata profondamente rivista e aggiornata sotto ogni aspetto per rimanere competitiva nel segmento adventure di media cilindrata. La nuova famiglia comprende Tiger 900 GT, GT Pro e Rally Pro, ciascuna arricchita da un pacchetto di upgrade tecnici ed estetici. Ma la vera novità è nel caratteristico motore a tre cilindri che ha ricevuto un importante aggiornamento, inclusi componenti del propulsore rivisti, che forniscono il 13 per cento di potenza in più rispetto alla generazione precedente, con una picco massimo di 108 cavalli. Il nuovo motore offre anche una maggiore trattabilità ai bassi regimi e un risparmio di carburante fino a quasi il 10 per cento. tvi/gtr