Treviso, sequestrate tre tonnellate di sigarette di contrabbando

TREVISO (ITALPRESS) - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito dei controlli dei trasporti internazionali su strada, durante le operazioni di riscontro della merce rinvenuta a bordo di un autoarticolato proveniente dal confine italo-austriaco, hanno scoperto uno dei più rilevanti carichi di sigarette di contrabbando mai fermati su strada in Veneto. Le tre tonnellate di sigarette, abilmente occultate dietro un carico di pannelli di legno, formalmente destinati in Puglia, sono state dunque sequestrate, insieme alla motrice e al semirimorchio utilizzati per il trasporto illecito.(ITALPRESS) gtr/trl