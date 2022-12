ROMA (ITALPRESS) – In un mondo di esigenze dei clienti e riferimenti di mercato in continuo cambiamento, l’approccio di Toyota alla neutralità carbonica è quello di sviluppare e offrire più tecnologie per supportare i clienti nei loro viaggi individuali verso le emissioni zero. Questo approccio multi-tecnologico – che include elettriche a batteria e fuel cell, Plug-in Hybrid e Full Hybrid – offre l’opportunità, per i clienti Toyota in oltre 170 paesi e regioni di vendita in tutto il mondo, di ridurre la loro carbon footprint oggi, indipendentemente dalle loro contingenze ed esigenze quotidiane. Toyota crede inoltre fermamente che sia troppo presto per concentrarsi su un’unica soluzione a emissioni zero e, pertanto, sta sviluppando contemporaneamente la tecnologia Fuel Cell a idrogeno e la combustione a idrogeno insieme alla tecnologia Full Electric.

Quest’anno Toyota, attraverso il team Rookie Racing, ha partecipato a tutte le gare di endurance Super Taikyu in Giappone con una GR Corolla H2 a combustione d’idrogeno. Durante questo periodo il presidente Toyota Akio Toyoda, sotto il suo pseudonimo di master-driver “Morizo”, si è messo al volante in ogni gara per valutare e contribuire allo sviluppo. Al di fuori del Giappone, nell’agosto di quest’anno, un veicolo Toyota con motore a idrogeno ha percorso per la prima volta le strade pubbliche europee quando la GR Yaris H2 è stata messa alla prova in una corsa dimostrativa al WRC di Ypres, in Belgio. Questa regolare e intensa attività motoristica ha contribuito ad accelerare l’attività di sviluppo e il progresso tecnico. Ad esempio, nel corso di una stagione Super Taikyu, Toyota è stata in grado di aumentare la potenza di combustione dell’idrogeno del 24% e la coppia del 33%, raggiungendo prestazioni dinamiche pari a quelle di un motore a benzina convenzionale.

Inoltre, l’autonomia è stata estesa di circa il 30% e il tempo di rifornimento ridotto da circa cinque minuti a un minuto e mezzo. Oltre all’utilizzo dell’idrogeno, Toyota sta collaborando con molte parti interessate nei settori della produzione e del trasporto di idrogeno verde con l’ambiente esigente degli sport motoristici come banco di prova, creando una vasta gamma di amicizie oltre i confini del settore per aiutare a realizzare una società a emissioni zero. Questo progresso tecnologico ha dato agli ingegneri Toyota la fiducia necessaria per creare un prototipo di auto da strada: la Corolla Cross H2 Concept.

Equipaggiando il motore turbo a 3 cilindri da 1,6 litri della GR Corolla con tecnologia iniezione diretta di idrogeno ad alta pressione derivato dal motorsport e aggiungendo il know-how nel packaging del serbatoio di idrogeno di Mirai, Toyota è stata in grado di creare il prototipo a idrogeno Corolla Cross H2 in grado di trasportare 5 passeggeri e i loro bagagli. Le attività di testing nel mondo reale sono attualmente in corso insieme allo sviluppo digitale, con la vettura che presto inizierà i test invernali nel nord del Giappone.

I vantaggi chiave della combustione di idrogeno includono la capacità di sfruttare le tecnologie esistenti dei motori a combustione interna, i tempi di rifornimento rapidi e la chiara riduzione dell’uso e della necessità di elementi di fornitura limitati come litio e nichel. Adattando le tecnologie esistenti e sfruttando ulteriormente gli investimenti esistenti, la combustione dell’idrogeno potrebbe portare a soluzioni di riduzione delle emissioni diffuse e accessibili più velocemente.

Oggi, Toyota è circa al 40% della strada per la commercializzazione di prodotti come la Corolla Cross H2 Concept. Non è ancora possibile dire se la tecnologia raggiungerà la maturità necessaria per approdare sulle auto stradali, ma c’è senza dubbio una chiara opportunità nel motorsport.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

