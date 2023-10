Torna la Festa dell’Amicizia della Democrazia Cristiana

PALERMO (ITALPRESS) - La giornalista e attivista Suha Taweel e Zahwa Arafat, rispettivamente moglie e figlia di Yasser Arafat, saranno presenti alla Festa dell'Amicizia che si terrà dal 5 al 7 ottobre a Ribera, in provincia di Agrigento. Ad annunciarlo, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento, a Palermo, il segretario nazionale della DC Totò Cuffaro. "La Festa dell’Amicizia rappresenta un momento per parlare anche di pace che, per noi, vuol dire libertà e crediamo fermamente che sia un valore assoluto al quale non vogliamo rinunciare. La presenza di Suha e della figlia Zahwa è l'ennesima testimonianza di come il nostro partito sia aperto al dialogo e al confronto. Nella tre giorni affronteremo diverse tematiche nazionali cruciali, in particolare quelle relative alla sanità, all'agricoltura, ai giovani e ai diritti civili e ci confronteremo nell'interesse della Sicilia e del paese nel suo complesso", dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro. xd8/vbo/gtr