Tifosi italo-americani in festa per la Nazionale di Spalletti

Tifosi italo-americani in festa per la Nazionale di Spalletti

HARRISON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Festa per i tifosi italo-americani ad Harrison, al termine della vittoria per 2-0 degli azzurri di Spalletti contro l'Ecuador nelle seconda e ultima amichevole negli States. Commenti soddisfatti e qualche suggerimento per una Nazionale che, tra due anni, vuole essere protagonista ai Mondiali che si terranno anche negli Stati Uniti. (ITALPRESS). xo9/mc/gtr