TORINO (ITALPRESS) – “La squadra sta molto bene, siamo reduci da una buona preparazione ma dobbiamo restare sempre con i piedi per terra. Andremo ad affrontare una squadra che ha cominciato bene vincendo contro una seria accreditata alla vittoria dello scudetto come il Napoli”.

Il tecnico della Juventus Thiago Motta, comincia così in conferenza stampa la presentazione della trasferta di Verona, valevole per la seconda giornata di serie A.

“Tutte le partite hanno una storia diversa. Contro il Como è stata una buona prestazione e un buon risultato per noi – spiega Contro il Verona mi aspetto un’altra storia: loro hanno grande entusiasmo. Ognuno di noi deve mettere le proprie caratteristiche a beneficio della squadra. Il Verona è una squadra abituata a giocare certi tipi di partite, al di là del cambio di allenatore che hanno fatto quest’anno. E’ una squadra che lotta tantissimo e mette in difficoltà l’avversario soprattutto sul loro campo. Nelle ultime cinque partite abbiamo avuto li una sola vittoria e non è un caso. Noi dobbiamo essere pronti e preparati”.

L’allenatore bianconero si sofferma sulla condizione dei singoli: “Danilo ha avuto una botta in allenamento, ieri non si è allenato, valuteremo dopo l’ultima seduta. Milik si sta allenando per recuperare, non è in gruppo. Mbangula? Vale la risposta di prima. Ho la fortuna di avere giocatori con determinate caratteristiche. Per lui deve cambiare poco. Ci sono punti positivi e negativi, da sinistra rientra e fa gol, a destra dovrebbe essere più complicato, anche se a questo livello no, ma riesco a capire. Kalulu? Fisicamente l’ho trovato bene, si è inserito bene nel gruppo. Può giocare tanto da centrale come da terzino. Savona? Mi piace tutto di Nicolò. Mi piace il suo impegno e sempre molto attento e preparato. E’ merito del settore giovanile. Lui e altri ragazzi daranno un grande aiuto alla nostra squadra. Douglas Luiz? E’ tra gli indisponibili con Weah, Thuram, Adzic e Milik. Valutiamo Danilo, sugli altri anche valuteremo chi inizierà la partita e chi subentrerà dalla panchina”.

Thiago Motta ha poca voglia di parlare di calciomercato ma si intravede la sua soddisfazione dopo gli ultimi colpi: “Per il 42° compleanno mi aspetto altri regali? Stiamo lavorando molto bene per fare una squadra competitiva e già lo avete visto. Pensiamo al Verona. Nico Gonzalez e Francisco Conceicao? “Sono giocatori forti ed è per questo che verranno qui. Tutti i giocatori che arriveranno ci daranno una grande mano per essere competitivi fino alla fine”.

Su chi indosserà la fascia di capitano a Verona il tecnico bianconero lascia il dubbio: “Lo vedrete domani. Il ruolo del capitano non è solo nello spogliatoio, deve trasmettere cosa siamo noi, deve mettersi davanti. Danilo l’ha fatto molto bene sempre, anche Federico che l’ha fatto l’ultima volta. Abbiamo tanti ragazzi che hanno la possibilità di farlo”.

