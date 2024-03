Tg Sport – 29/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Torna la Serie A, Tudor debutta contro la Juventus - Gravina "Accetto il verdetto su Acerbi, lo abbraccerò" - Ferrari, troppe aspettative o possibili successi - Milano ko in Lituania, play in ormai un miraggio - La Barba al Palo - Viva la Nazionale ari/gtr