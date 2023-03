Tg Sport – 29/3/2023

In questa edizione: - Verso Napoli-Milan, si accende il finale di stagione - Una super Scozia stende la Spagna, in Turchia Calha Ko - Sinner dominante contro Rublev, out Trevisan e Sonego - Eurolega, altro flop delle italiane Olimpia e Virtus - Table Tennis X, così FITeT avvicina giovani a sport gm/gtr