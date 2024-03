Tg Sport – 27/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Niente squalifica per Acerbi, tante le reazioni - Brillano le stelle del calcio europeo, spettacolo e gol - Sainz e Leclerc, una coppia che può esaltare la Ferrari - Troppo Alcaraz per Musetti, ma il bicchiere è mezzo pieno - Gravina e Buffon all'Onu, incontro con l’ambasciatore Massari gm/gtr