Tg Sport – 25/5/2023

In questa edizione:

- L'Inter vince la Coppa Italia, non basta una bella Fiorentina

- L'Italia Under 20 torna sulla terra, la Nigeria vince 2-0

- Vola l'Italia del salto in lungo, Furlani e Iapichino fanno sognare

- Incredibile a Lione, Ymer sfascia la racchetta contro la sedia dell'arbitro

- 500 Miglia di Indianapolis, tutto pronto per lo spettacolo

- Il Milan a caccia di un bomber, ma Giroud non si tocca

gm/gtr