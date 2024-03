Tg Sport – 25/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dopo il Venezuela, l’Italia batte anche l’Ecuador - Capolavoro Ferrari, doppietta rossa in Australia - Martin vince in Portogallo, caduta per Marquez e Bagnaia - Sinner soffre ma ribalta Griekspoor, grande Arnaldi - La Barba al Palo - Italia, cercasi bomber disperatamente - Sportcity meeting a Pietrasanta tra inclusione e benessere gm/gtr