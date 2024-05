Tg Sport – 24/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - I 30 di Spalletti, fuori Locatelli e Immobile - La Fiorentina rovina l’ultima di Ranieri e va in Europa - Per Sinner subito Eubanks, clamorosa sfida Nadal-Zverev - Leclerc “A Montecarlo per la pole, siamo competitivi” - La Barba al Palo - Bologna-Motta, un grande amore finito male mc/gtr