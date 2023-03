Tg Sport – 24/3/2023

In questa edizione - Retegui Gol, ma al Maradona vince l'Inghilterra - Cristiano fa un altro record, la Serie A dice Gol - Nagelsmann verso l'esonero al Bayern, Tuchel... - Sonego supera l'ostacolo Thiem a Miami - Il Pallone Racconta - Azzurri ko ma retegui in gol - Federcanottaggio, tre eventi in programma a Piediluco