Tg Sport – 17/3/2023

In questa edizione: - Champions, Milan-Napoli e Inter-Benfica, italiana in finale? si può - Juve, Roma e Fiorentina conquistano i quarti, Lazio sei fuori - Olimpia Milano e Virtus Bologna Ko, playoff più lontani - Jannik Sinner in semifinale a Indian Wells, ora sfida Alcaraz - Gianni Infantino è stato rieletto, sarà presidente Fifa fino al 2027 - Il Pallone Racconta - Ecco tre partitissime gsl