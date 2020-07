Tg Salute – 10/7/2020

In questo numero del Tg Salute: Sospensione Pma durante lockdown, d'accordo il 70% delle coppie; uno specialista ricorda alcune semplici regole per proteggere la pelle in estate; la Commissione Europea ha approvato un progetto per valutare l'efficacia della plasmaterapia contro il Covid-19. sat/mrv/red