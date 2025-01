Tg News – 31/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Caso Pedri, assolto ex primario di Trento, “il caso non sussiste” - Tragedia Natisone, 3 vigili del fuoco e un operatore indagati - Mascherine anti Covid dalla Cina, assolto Arcuri - Anziano prete ucciso a Trieste, sacerdote arrestato a Roma - Fratellini in ospedale per lezioni, indagate mamma e nonna a Cosenza - 15enne travolta e uccisa da bus mentre andava a scuola a Cremona - Disastro aereo Washington, carenza personale a Torre Controllo - Mattarella, 10 anni al Colle, un traguardo storico - Previsioni 3B Meteo 1 Febbraio mrv