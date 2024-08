Tg News – 30/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Omicidio Sharon, la svolta: fermato 31enne, ha confessato - I genitori di Sharon: “Spazzate via speculazioni” - Delitto Parabiago, ottavo fermo da parte degli inquirenti - L’Italia indica Fitto come commissario europeo - Vertice centrodestra: i leader rinnovano patto di coalizione - Crosetto: “L’Ucraina non ci contesta nulla sull’uso delle armi” - Istat, a luglio tasso disoccupazione scende al 6,5% - Dall’Ue 446 milioni all’Italia per le calamità naturali - Previsioni 3B Meteo 31 Agosto gsl