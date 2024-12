Tg News – 23/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Roma, porta i figli al parco, viene schiacciata da un albero e muore - Accoltellato da banda di ragazze minorenni, muore 22enne a Treviso - Vertice sui centri in Albania, governo avanti con soluzioni innovative - Luigi Mangione in tribunale si dichiara non colpevole - Ancora in coma la 21enne italiana accoltellata dall’ex a Oslo - Sospese ricerche due alpinisti sul Gran Sasso - Guasto sulla linea Adriatica, per i treni fino a 4 ore di ritardo - Anas, la nuova piazza Pia pronta per il Giubileo - Previsioni 3B Meteo 24 Dicembre gsl