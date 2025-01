Tg News – 22/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Aggressione a coltellate a bambini asilo in Germania, due morti - Trump a Putin “Subito accordo su fine guerra o sanzioni” - Italiano ucciso in casa in Tunisia durante rapina - A Napoli arrestato 30enne di origini marocchine, affiliato Isis - Neonata rapita e ritrovata a Cosenza, fermata una coppia - Esplosione a Catania, Procura apre inchiesta - Festival di Sanremo, Clerici e Scotti con Conti nella prima serata - Mattarella “Soltanto unita l’Europa può garantire futuro di pace” - Previsioni 3B Meteo 23 Gennaio mrv