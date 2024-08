Tg News – 14/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ponte Morandi sei anni dopo, Mattarella “Responsabilità siano accertate” - FI apre allo “Ius Scholae”, richiamo alla Lega - Patti, donna muore due giorni dopo essere stata dimessa da ospedale - Bloccato rimpatrio orfani ucraini, restano in Italia - Ucraina, colpite quattro basi aeree russe - L’Iran aspetta la tregua a Gaza - Partenze per Ferragosto, bollino rosso e fuga dalle città - Ponte Morandi, Bucci “Genova non dimentica” - Previsioni 3B Meteo 15 Agosto /gtr