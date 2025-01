Tg News – 13/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Muore a Latina sbranata dai cani dell’amico - Uccise il padre per difendere la madre, assolto in Appello - Doppio femminicidio Modena, sentenza choc - Ordigno incendiario contro caserma carabinieri Mugello - Guasto elettrico ha causato l'incendio di Los Angeles - Pronto l’accordo sugli ostaggi, attesa da Hamas - Record di trapianti nel 2024, sono stati 4692 - La morte di Oliviero Toscani, fotografo anticonformista - Previsioni 3B Meteo 14 gennaio /gtr