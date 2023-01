Tg Lavoro & Welfare – 26/1/2023

In questa edizione: - Sempre più italiani lasciano il lavoro - Boom di dimissioni, un fenomeno da non sottovalutare. Il commento di Cesare Damiano - Via libera al disegno di legge per gli anziani non autosufficienti - Snaitech, il benessere dei dipendenti è un asset strategico abr/sat/gsl