Tg Economia – 31/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - - Pil stabile nel terzo trimestre, frena l'inflazione - Tlc, nel primo semestre ricavi in lieve aumento - 33 milioni per il turismo all'aria aperta - Intesa Sanpaolo-Confindustria, 1,5 mld per le imprese calabresi sat/gsl