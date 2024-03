Tg Economia – 28/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cala la fiducia dei consumatori, sale per le imprese - Turismo, per Giubileo e Olimpiadi 36 milioni di arrivi - Lavoro, formazione sempre più strategica - Fisco, più vicino l'addio al 730 abr/gsl