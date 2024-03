Tg Economia – 25/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - 5,7 milioni di italiani in povertà assoluta - Ue, un piano contro la carenza di manodopera - Intesa Sanpaolo, 120 mld per la crescita delle imprese - Fisco, nuove norme sui premi di risultato per i lavoratori sat/gsl