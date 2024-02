Tg Economia – 23/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dall'Ue 233 milioni per l'ambiente e il clima - Intesa Sanpaolo, al Museo del Risparmio l'arte spiega l'economia - Per l'influencer marketing una crisi di crescita - Economia europea, per la Bce prospettive incoraggianti sat/gsl