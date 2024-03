Tg Economia – 21/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bce, economia resta debole ma ripresa graduale nel 2024 - 8 milioni di assunzioni nel 2023 ma cala il tempo indeterminato - Ue, un nuovo regolamento sugli affitti brevi - Imprese, ecco come funziona il Bonus Export Digitale Plus sat/mrv