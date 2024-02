Tg Economia – 20/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - ⁠Assegno di inclusione per 480 mila famiglie -⁠ Economia circolare, credito d’imposta a 406 imprese -⁠ Fitto incontra Assolombarda "Avanti sul Pnrr" -⁠ ⁠Buon inizio di 2024 per il manifatturiero italiano sat/gtr