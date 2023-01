Tg Ambiente – 8/1/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Ue, 4 miliardi a 8 Paesi per la transizione energetica - L’inquinamento luminoso ha superato la soglia critica - Turismo, cala l'impatto sull'inquinamento da emissioni - Una start-up combina energia solare ed eolica abr/mgg/gtr/col