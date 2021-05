Tg Ambiente – 30/5/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Carabinieri, tecnologie satellitari per tutelare le foreste; Dal Gse nel 2020 oltre 15 miliardi per la sostenibilità; Un prodotto biodegradabile per rimuovere il petrolio dagli animali; Bepanthenol Tattoo-Enpa: insieme per salvare animali a rischio. mgg/