Terrore sulla statale del Sempione, un uomo punta il fucile contro i passanti

Un uomo ha puntato un fucile verso le auto in transito, lungo la strada statale del Sempione, tra Meina e Stresa, presso un distributore di benzina in Piemonte. Con la sua vettura ha poi speronato 15 auto. Raggiunto dai carabinieri ha finito la sua corsa contro un guardrail, ma a quel punto l'uomo ha imbracciato nuovamente il fucile e lo ha puntato in direzione dei militari che lo avevano già accerchiato. (ITALPRESS). mgg/