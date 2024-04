Telemarketing, Capitanio “Codice di condotta Agcom tutela consumatori”

MILANO (ITALPRESS) - “Il codice di condotta Agcom per i call center e operatori tlc consente di siglare un patto, un impegno formale all’utilizzo di call center regolarmente iscritti. Questa è una misura importante in attesa di ulteriori iniziative volte anche a contrastare lo spoofing del numero telefonico. Su questo serve una forte collaborazione con le Telco". Lo ha detto Massimiliano Capitanio, commissario dell’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, intervenuto in The Watcher Talk, il format di The Watcher Post. fsc/gtr (Fonte video: Utopia Studios)