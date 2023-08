Targhe storiche, sarà possibile riavere quelle originali

ROMA (ITALPRESS) - Dopo un'attesa lunga quasi tre anni, i proprietari di veicoli d'epoca potranno finalmente richiedere targhe e libretti di circolazione conformi agli originali. Una possibilità che di fatto era già prevista da una norma, ma si attendeva il decreto attuativo per chiarire le modalità operative. Una fase di stallo superata ai primi di agosto dopo che il ministero dei Trasporti ha dato via libera al testo. Una bella notizia per i tanti appassionati di auto e moto classiche che, solo in Italia, secondo il Mit, sono oltre 500 mila. col3/sat/gsl