Tamasi “Malta piace agli italiani, per il 2024 dati incoraggianti”

MILANO (ITALPRESS) - "Tornare alla Bit per noi rappresenta una base solida per la promozione nel Nord Italia. Abbiamo una serie di campagne di comunicazioni in atto in Lombardia e siamo convinti che quest'investimento ci porterà a valorizzare sempre più il patrimonio artistico, storico e culturale di questo meraviglioso arcipelago nel cuore del Mediterraneo". A dirlo Ester Tamasi, Direttore Italia-Malta Tourism Authority, a margine di Bit Milano. "Malta piace agli italiani, guardando ai primi tre mesi del 2024 i dati sono incoraggianti"